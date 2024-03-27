У Варшаві запрацювала «коаліція бронетехніки» для України

У Варшаві 26 березня відбулося перше засідання представників країн-учасниць «коаліції бронетехніки» на підтримку України, делегацію України очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — «Європейська правда» з посиланням на МОУ

«Коаліція бронетехніки» має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками».

На зустрічі виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У довгостроковій перспективі країни-учасниці «танкової коаліції» та «коаліції бронетехніки» допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.