Adobe планує вбудувати ШІ-сервіси у відеоредактор Premiere Pro

Adobe заявила, що знаходиться на ранніх стадіях отримання дозволу на використання сторонніх інструментів генеративного штучного інтелекту від OpenAI всередині свого програмного забезпечення для редагування відео Premiere Pro.

Про це пише Reuters.

«Застосунок Adobe Premiere Pro широко використовується в телевізійній та кіноіндустрії. Цього року компанія планує додати в нього функції на основі ШІ, такі як можливість заповнювати частини сцени об’єктами, згенерованими ШІ, або прибирати відволікаючі фактори зі сцени без будь-якої нудної ручної роботи відеоредактора», — пише агентство.

Зазначається, що обидві ці функції будуть спиратися на Firefly — модель ШІ, яку Adobe вже впровадила у програмному забезпеченні Photoshop для редагування нерухомих зображень.

«В умовах конкуренції з боку OpenAI, Midjourney та інших стартапів Adobe прагнула виділитися, навчаючи свої системні дані Firefly, на які вона має повні права, і пропонуючи компенсацію користувачам у разі претензій з авторських прав», — пише Reuters.

Adobe також оголосила, що розробляє спосіб, який дозволяє користувачам використовувати сторонні інструменти OpenAI, а також стартапи Runway та Pika Labs для створення та використання відео в Premiere Pro.

Цей крок може допомогти Adobe розвіяти побоювання Уолл-стріт з приводу того, що інструменти штучного інтелекту для створення зображень та відео ставлять під загрозу її основний бізнес, резюмує видання.