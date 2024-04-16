Ціни на газ у Європі зросли до максимуму з початку року на тлі атаки Ірану на Ізраїль

Про це свідчать дані агенції Bloomberg.

Зазначається, що ф’ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 3% та сягнули €32 за мегават-годину (близько $360 за тисячу кубометрів).

Контракти зросли приблизно на 18% з минулого четверга, коли ринки почали оцінювати більші геополітичні ризики, включаючи потенційні збої внаслідок ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Як пише видання, європейські та американські офіційні особи посилили свої заклики до Ізраїлю уникати загострення конфлікту, яке може спровокувати ширшу війну. За їхніми словами, масштабніший конфлікт у регіоні ризикує підштовхнути світові ціни на енергоносії, коли центральні банки все ще намагаються стримати інфляцію.