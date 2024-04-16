Допомога в 50 млрд євро: Єврокомісія схвалила план реформ для України

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X (Twitter).

Вона вважає, що український план реформ та інвестицій пропонує міцну основу для “більш сучасної, процвітаючої України на шляху до ЄС”.

«Сьогоднішнє схвалення Єврокомісією плану щодо України є великим кроком вперед. Це відкриває шлях для регулярних виплат за €50-мільярдною програмою для України», — написала вона.

Ukraine Facility — інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.