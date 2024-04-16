Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Інформація про це з’явилася на facebook-сторінці братів Капранових.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», — йдеться у повідомленні.

Причина смерті Дмитра Капранова невідома. Йому було 56 років.

Дмитро Капранов — український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво «Зелений пес». Також брати Капранов

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови воювали в лавах полку «Азов».