Ухвалено рішення про відокремлення штурмового батальйону 67-ї ОМБр в окрему штурмову військову частину

Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про виокремлення штурмового батальйону 67-ї окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у фейсбуці.

Як зазначається, у Сухопутних військах ЗСУ постійно проводиться робота, спрямована на вдосконалення існуючої організаційної структури, зміни чисельності відповідних військових організаційних структур, в тому числі їх переформування. Зазначене стосується у тому числі і бригад Збройних Сил України.

Така робота проводиться із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій, та має на меті підвищити стійкість оборони. Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ.

«Ураховуючи викладене, прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину», — ідеться у повідомленні.

Наголошується, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності Сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК «Правий Сектор», які формували 67 ОМБр та є її бойовим кістяком.