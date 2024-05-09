 
«  
  »

Аналіз компаній України згідно КВЕД від YouControl

Що таке КВЕД? Класифікатори видів економічної діяльності (КВЕДи) структурують різновиди операцій, які здійснюють підприємства в Україні. КВЕД можна адаптувати, але ефективніше вибрати належний код виду діяльності відразу, щоб уникнути можливих труднощів у функціонуванні.

КВЕД України та його значення для бізнесу

Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) структурує та охоплює різноманітні сфери підприємницької діяльності в Україні, визначаючи їхні основні напрямки. Цей інструмент стає ключовим визначальним елементом для будь-якого суб’єкта господарювання.

Код КВЕД призначається на етапі першої реєстрації підприємства і виступає як відзеркалення основної сфери його діяльності. Наприклад, визначення коду може включати «діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі». Навіть у випадку, коли компанія працює в декількох напрямках, код КВЕД повинен визначати основний аспект діяльності.

Кількість кодів, які може мати підприємство, теоретично необмежена, проте на практиці прийнято вказувати від 1 до 6 кодів, що відображає основні напрямки економічної діяльності.

Інформація про види діяльності компаній заноситься до ЄДРПОУ та враховується в довідці статистики. Деякі ліцензійні види діяльності вимагають наявності конкретних КВЕД-кодів при отриманні ліцензії.

Зміна КВЕД може виникнути з різних причин, таких як зміна сфери діяльності підприємства або потреба у конкретних кодах для отримання нових ліцензій. Крім того, сам класифікатор регулярно оновлюється, включаючи нові статті та виправлення вже існуючих, що відображається у відповідних видах статей, наприклад, «КВЕД 2016».

Як в Україні отримати код КВЕД?

Кожна нова юридична особа, включаючи ФОП та окремі структурні підрозділи, позначається як «Статистична одиниця» при реєстрації, отримуючи унікальний код згідно з актуальним КВЕД. У реєстраційній картці, що подається до державного реєстратора, виділений спеціальний розділ, присвячений видам економічної діяльності, з вказівкою коду КВЕД і назвою майбутньої сфери діяльності.

Якщо виникла потреба змінити КВЕДи для вашої компанії, вам слід пройти наступну низку процедур:

  1. Підготувати необхідний пакет документів (свідоцтво про державну реєстрацію, установчі документи, статистична довідка з ЄДР).

  2. Здійснити сплату відповідних зборів і оплатити витрати на оформлення нового свідоцтва з внесеними оновленими кодами.

  3. Пройти процедуру реєстрації змін у виді діяльності в державному реєстраторі (через міськвиконком або районну держадміністрацію).

  4. Повідомити органи статистики та отримати оновлену довідку з Реєстру.

  5. Повідомити про зміну КВЕД у податковій адміністрації. Цей процес важливий для відображення актуальної сфери діяльності вашого підприємства у відповідних документах та реєстрах.

9 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  