 
«  
  »

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових

Про це 10 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 479 710 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7434 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 14 313 (+32) од,
  • артилерійських систем – 12 387 (+47) од,
  • РСЗВ – 1062 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2031 (+4) од.
10 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  