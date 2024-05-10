Хочу вести свою рубрику

На фронті за добу відбулося 95 боєзіткнень: де РФ атакувала найбільше Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 980 військових Протягом минулої доби між двома арміями відбулося щонайменше 95 бойових зіткнень. Українські сили відбили атаки на 7 напрямках та знищили 980 окупантів Про це 10 травня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 479 710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5) од,

бойових броньованих машин — 14 313 (+32) од,

артилерійських систем – 12 387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4) од.