Генасамблея ООН імовірно підтримає заявку Палестини на членство, — Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Підтримавши заявку, визнавши її правомірною, Генасамблея ООН направить заявку назад до Ради Безпеки ООН для повторного розгляду.

Голосування Генасамблеї, що складається зі 193 членів, стане глобальним дослідженням підтримки палестинців. Заявку на вступ до ООН спочатку має схвалити Рада Безпеки, а потім Генеральна Асамблея.

Але хоча лише Генеральна Асамблея не може надати повноправне членство в ООН, проєкт резолюції, який виноситься на голосування, надасть палестинцям деякі додаткові права та привілеї з вересня 2024 року — наприклад, місце серед членів ООН в залі засідань (проте вони не матимуть права голосу).

Дипломати заявили, що проєкт тексту, ймовірно, отримає необхідну підтримку.

Наразі палестинці є державою-спостерігачем, що не є членом, де-факто визнання державності було надано Генеральною Асамблеєю ООН у 2012 році. Палестинці відновлюють свою спробу стати повноправним членом ООН — крок, який би фактично визнав палестинську державу — після того, як США наклали вето на це в Радбезі ООН минулого місяця.

Палестинська місія ООН у Нью-Йорку заявила 9 травня у листі до держав-членів ООН, що ухвалення проєкту резолюції, що підтримує повне членство в ООН, стане інвестицією у збереження довгоочікуваного рішення про дві держави.

У ньому сказано, що це «стане чітким підтвердженням підтримки в цей дуже критичний момент права палестинського народу на самовизначення, включаючи право на свою незалежну державу».