Нетаньягу: Ізраїль зможе продовжувати війну без допомоги США

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має достатньо сил, щоб воювати поодинці у разі можливого припинення американської військової допомоги, про яке попереджав президент США Джо Байден.

Про це пише Associated Press.

У середу шеф Пентагону Ллойд Остін підтвердив паузу в постачанні зброї Ізраїлю, зазначивши, що йдеться про одну партію військової допомоги. Пізніше Байден в інтерв’ю телеканалу CNN заявив, що зупинить постачання до Ізраїлю авіаційних бомб та артилерійських снарядів у разі розширення військової операції в Секторі Гази на південне місто Рафах, чого, за його словами, поки що не сталося.

«Якщо нам доведеться стояти поодинці, ми стоятимемо поодинці. Якщо знадобиться, ми воюватимемо нігтями», – заявив Нетаньягу у відеозверненні до нації, опублікованому у четвер увечері.

Головний військовий речник Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що армія має боєприпаси для місій, які вона планує, а також для місій у Рафаху.