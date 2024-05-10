Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України, який очолював УДО з 2019 року — указ президента №317/2024
«Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України».
Про причини звільнення начальника УДО не повідомляється.
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