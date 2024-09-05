Український плавець Чуфаров завоював бронзу Паралімпіади-2024

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Вказано, що Чуфаров змагався серед спортсменів у класі SB11. Він показав результат 1:12.72, поступившись срібному призеру, представнику Китаю Янь Боцзуну, у 0.46 секунди.

Для українця це третя медаль Паралімпіади-2024: до цього він здобув срібло з плавання комплексним стилем на дистанції 200 м (клас S11) та з плавання на спині на дистанції 100 м (клас S11).

Як Україна виступає на Паралімпіаді

Українські паралімпійці мають в активі 13 золотих, 18 срібних та 21 бронзову нагороду. Наша збірна на 7-й позиції у медальному заліку.

Золоті медалі:

Олександр Комаров (плавання, 100 м, вільний стиль, клас S5), Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12), Михайло Сербін (плавання, 100 м на спині, клас S11), Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3), Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 100 м, клас Т35), Юрій Шенгур (плавання, 100 м на спині, клас S7), Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 м, клас Т12), Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20), Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 м. Клас T37), Ярослав Денисенко (плавання, вільний стиль, 100 м, клас S12), Андрій Трусов (плавання, вільний стиль, 50 м, клас S7), Анна Стеценко, Марина Піддубна, Олексій Вірченко та Ярослав Денисенко (плавання, мікст естафета 4х100 м, вільний стиль), Анастасія Москаленко (штовхання ядра, клас F32), Марія Помазан (штовхання ядра, клас F35).