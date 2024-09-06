Байден у п’ятницю оголосить про новий пакет для безпеки України на $250 млн

Президент США Джозеф Байден оголосить у п’ятницю про новий пакет допомоги Україні, повідомив глава американського оборонного відомства Ллойд Остін на засіданні Контактної групи з питань оборони України, що відбувається на авіабазі НАТО Рамштайн у Німеччині в п’ятницю за участю президента України Володимира Зеленського.

«Я радий повідомити, що президент Байден сьогодні оголосить про додатковий пакет безпекової допомоги для України на суму $250 млн. Це збільшить можливості задовольняти мінливі потреби України», — сказав Остін.