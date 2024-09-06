Через спадання спеки знижується споживання електроенергії

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

Укренерго внесли зміни до застосування заходів обмеження у більшості регіонів, зокрема, з 10:00 до 16:00 –відключення не будуть застосовуватись на Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Вінниччині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, Волині, Рівненщині та Чернівецькій області.

Також з 11:00 до 16:00 – не прогнозується застосування заходів обмеження на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Запоріжжі.

Знеструмлення через бойові дії й технологічні порушення

На Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині через обстріли були знеструмлення підстанцій та споживачів. Крім того, у Донецькій області під час обстрілу вимикалось обладнання на одній з підстанцій, при цьому знеструмлювалось кілька інших підстанцій, а також шахти. На момент інциденту у шахтах залишалось 80 працівників, усіх виведено на поверхню.

На Чернігівщині внаслідок обстрілу, відключилась повітряна лінія, знеструмлювалось 413 абонентів у 6 населених пунктах.

На Львівщині під час повітряної тривоги короткостроково вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Крім того, у Дніпропетровська область з технологічних причин знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено.

У Хмельницькій області внаслідок технологічних порушень короткостроково вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Споживання та генерація

Вчора, 5 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,9% вищим, ніж у середу, 4 вересня. Зокрема, через застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання був на 4,8 меншим, ніж у четвер, 5 вересня, у цей же час. Це пояснюється спаданням спеки у більшості регіонів.

Імпорт і експорт

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 14 028 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1160 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.