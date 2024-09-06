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США наклали санкції на компанії і судна, які незаконно намагалися транспортувати газ із РФ Армія РФ застосовує хімічну зброю на півдні України » За добу війни в Україні армія РФ втратила ППО, 7 танків та 1170 військовослужбовців Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1170 військових. Українські сили ліквідували 7 танків і ворожу систему ППО Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 622720 (+1170) осіб;

танків ‒ 8631 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 16878 (+9) од;

артилерійських систем – 17745 (+20) од;

РСЗВ – 1178 (+1) од;

засобів ППО ‒ 941 (+1) од;

літаків – 368 (+0) од;

гелікоптерів – 328 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14732 (+74);

крилатих ракет ‒ 2587 (+0);

кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од;

підводних човнів — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 24116 (+72) од;

спеціальної техніки ‒ 3037 (+13).