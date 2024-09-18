Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 637 010 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8691 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 080 (+3) од,
- артилерійських систем – 18 154 (+25) од,
- РСЗВ – 1188 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 354 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 784 (+45) од,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+18) од.
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