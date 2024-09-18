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«Може працювати». США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського У бойовиків «Хезболли» одночасно вибухнули більше 1000 пейджерів у кишенях » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1130 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1130 військових. Сили оборони знищили 6 танків та 25 безпілотників Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 637 010 (+1130) осіб,

танків ‒ 8691 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 080 (+3) од,

артилерійських систем – 18 154 (+25) од,

РСЗВ – 1188 (+0) од,

засоби ППО ‒ 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 354 (+25),

крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24 784 (+45) од,

спеціальна техніка ‒ 3109 (+18) од.