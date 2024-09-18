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У Тверській області РФ заявили про атаку БПЛА: горить склад боєприпасів, оголошено евакуацію населення

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, російська служба BBC та губернатор регіону Ігор Руденя.

Зазначається, що у Торопці, ймовірно, в результаті удару БПЛА спалахнула сильна пожежа на складі з боєприпасами. Також почалася детонація снарядів.

Унаслідок цього місцева влада прийняла рішення про часткову евакуацію населення з території, де працюють сили ППО і локалізують пожежу. Жителів Торопця евакуюють у сусіднє місто Західну Двіну.

Крім цього, після удару БПЛА в місті з 18 вересня закривають школи та дитячі садки.

18 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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