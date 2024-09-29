Засіб ППО, 62 артсистеми і 1170 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 651 810 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8869 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 476 (+38) од,
- артилерійських систем – 18 795 (+62) од,
- РСЗВ – 1204 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 186 (+93) од,
- крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 495 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3297 (+6) од.
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