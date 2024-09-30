Ізраїль готується до наземного вторгнення в Ліван

Ізраїльський спецназ проводить рейди на півдні Лівану, збираючи розвідувальні дані та готуючись до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня, попри міжнародний тиск, спрямований на запобігання ескалації —

Джерела видання повідомляють, що Ізраїльські сили спеціального призначення проводять цілеспрямовані рейди на півдні Лівану, зокрема в тунелях «Хезболли», уздовж лівано-ізраїльського кордону. Ці операції є частиною підготовки до можливого наземного вторгнення, яке може розпочатися вже цього тижня.

«За словами колишнього високопосадовця ізраїльської армії Аміра Авіві, який продовжує отримувати інформацію від оборонного відомства, наземне вторгнення неминуче, а нинішні рейди є стандартною частиною підготовки до більш масштабних дій».

Деталі: За його словами, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) активно готується до можливих наземних операцій, зокрема з використанням спеціальних підрозділів.

«Хезболла виглядає настільки ослабленою, що дилема Ізраїлю полягає в тому, як далеко Ізраїль повинен зайти в Ліван. Коли і на яких умовах Ізраїль піде, залишається незрозумілим», – сказав Авіві.