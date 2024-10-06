ЦАХАЛ готує розширення наземної операції у центральній частині Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.
Згідно з повідомленням, це рішення пов’язане з очікуванням посилення атак ХАМАСу на роковини нападу 7 жовтня.
Райони, що підлягають евакуації, розташовані на південь від стратегічного коридору Нецарім, де ЦАХАЛ підтримує значну військову присутність.
«Під час війни ХАМАС неодноразово намагався атакувати війська в коридорі, а нещодавно великий натовп палестинців спробував повернутися на північ Гази через цю територію, але був відтіснений ЦАХАЛом», — додали у ЦАХАЛі.
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