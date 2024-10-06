На «Рамштайні» країни НАТО можуть озвучити конкретні кроки для членства України в Альянсі

Про це пише The Washington Post.

За словами західного дипломата, країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в Альянсі. Проте видання зазначає, що такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва і це стане важливим сигналом для України.

WP пише, що українські чиновники побоюються, що президентські вибори в США можуть поставити під сумнів подальшу допомогу у сфері безпеки.

Зеленський і його команда активно намагаються переконати Байдена підтримати план перемоги, який міг би стати важливою частиною його політичної спадщини, однак Білий дім уникає рішень, які можуть вплинути на передвиборчу кампанію демократів.

«Хоча Київ не має наміру поступатися своїми територіями, все більше українців готові до тимчасових компромісів, якщо вони забезпечать членство в НАТО або гарантії безпеки від союзників», — коментує динаміку громадської думки в Україні The Washington Post.