 
«  
  »

За тиждень РФ випустила по Україні близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 БПЛА

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в ніч на 6 жовтня сили ППО знищили понад 50 «шахедів» в Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

За словами президента, протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БПЛА різних типів.

«Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні в межах «Рамштайну» продовжуємо працювати над цим з партнерами» — наголосив Зеленський.

6 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  