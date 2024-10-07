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Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії Україна може розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році » Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ Протягом минулої на фронті російська окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки, а також понад 1100 військових Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб,

танків ‒ 8933 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 710 (+31) од,

артилерійських систем – 19 156 (+64) од,

РСЗВ – 1223 (+7) од,

засоби ППО ‒ 972 (+2) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),

крилаті ракети ‒ 2615 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,

спеціальна техніка ‒ 3364 (+1) од.