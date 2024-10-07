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Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 07.10.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 661 630 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 8933 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 710 (+31) од,
  • артилерійських систем – 19 156 (+64) од,
  • РСЗВ – 1223 (+7) од,
  • засоби ППО ‒ 972 (+2) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16643 (+65),
  • крилаті ракети ‒ 2615 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 102 (+96) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3364 (+1) од.
7 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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