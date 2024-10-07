Нідерланди виділять 400 млн євро на розробку безпілотників для України Сили оборони за добу ліквідували 14 танків, 64 артсистеми і 1160 військових армії РФ » Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння на нафтобазі через атаку дронів Сил оборони України Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. «Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні. У Генштабі зазначили, що феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. «Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають», — підкреслили військові.