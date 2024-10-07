Сили оборони завдали удару по нафтовому терміналу в окупованій Феодосії

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
«Сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються», — йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що феодосійський термінал є найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.
Завдання виконали підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
«Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають», — підкреслили військові.
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