Україна фінансуватиме будівництво порохових заводів

Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин і готується видавати гранти на порохові заводи.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley.

«Сума інвестицій на проєкти Brave1 збільшилась. У цьому році ми почали видавати гранти на ракети. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. І тому я закликаю інвесторів, бізнес, щоб ви про це думали», – сказав Федоров під час свого виступу.

За його словами, держава зробила дерегуляцію ринку пороху та вибухових речовин та зробила можливість маскувати заводи через треті компанії.