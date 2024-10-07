В ГУР заявили, що керують «Спецтехноекспортом» для забезпечення власної діяльності

Головне управління розвідки, у відповідь на розслідування УП, повідомило, що керує компанією «Спецтехноекспорт» для забезпечення власної діяльності імпортними виробами військового призначення і не веде жодної комерційної діяльності.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України в межах визначених українським законодавством функцій та виконання бойових наказів, веде активну діяльність з протидії агресору. Для цього нами використовуються всі доступні та доцільні методи роботи й боротьби.

З 24.02.2022 швидке та безперешкодне забезпечення нашої роботи імпортними виробами військового призначення стало критично важливим.

Саме з цих причин Міністерство оборони України, у якості надзвичайного заходу, передало до сфери Головного управління розвідки Міністерства оборони України компанію «Спецтхеноекспорт».

Деталі: У відомстві наголосили, що ГУР не веде жодної комерційної діяльності та «виконувало функцію з управління компанією «Спецтехноекспорт» виключно для забезпечення власної діяльності необхідними імпортними виробами військового призначення».