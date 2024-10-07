Ynetnews: Іран керував терористичними осередками на території Європи

За інформацією низки західних ЗМІ, Іран протягом останніх років активно координував терористичні осередки на території Європи, використовуючи представників кримінального світу для підготовки та реалізації масштабних атак.

Ці дані були виявлені під час спільного розслідування, проведеного журналістами з кількох європейських країн, пише Ynetnews.

Одним із ключових епізодів стала історія громадянина Ізраїлю, який живе у Франції під псевдонімом Рой. Наприкінці минулого року французькі спецслужби попередили його про плани іранської терористичної групи вбити його. За інформацією німецьких ЗМІ, це попередження надійшло від ізраїльської розвідки «Моссад», яка передала його європейським колегам.

Роя і його сім’ю неодноразово попереджали про можливу загрозу, і французька влада запропонувала йому покинути країну. У результаті Рой провів кілька місяців в Ізраїлі, а у Франції сім’я переїжджала з однієї квартири в іншу. Незважаючи на всі перестороги, у квітні цього року до їхньої квартири з’явився невідомий, який представився кур’єром. Спецслужби після вивчення інциденту дійшли висновку, що це був реальний кур’єр, однак ситуація лише посилила тривожні настрої в родині.

Через кілька днів після цього французька влада заарештувала членів терористичної групи. З’ясувалося, що цей осередок планував не тільки вбивство Роя, а й трьох інших ізраїльтян, а також трьох високопоставлених членів єврейської громади в Німеччині. Крім того, група готувалася до підпалу будівель, що належать ізраїльським компаніям на півдні Франції.

Терористи діяли через кримінальні мережі, уникаючи прямого контакту з Тегераном. Накази передавалися через наркоторговців та інших злочинців, що дозволило Ірану зберігати правдоподібне заперечення своєї причетності.

Згідно з даними розслідування, Іран активно використовує злочинні угруповання для здійснення своїх терористичних планів у Європі. Наприклад, шведський злочинець Рава Маджид, відомий як «Курдський Лис», який очолював банду «Фокстрот», був завербований іранською розвідкою після того, як утік до Ірану. Моссад розкрив інформацію про те, що осередки, якими керував Маджид, були активовані як у Франції, так і в Швеції.

Розслідування показало, що Іран діє через злочинні елементи вже понад десять років, починаючи з 2015 року. Основними цілями залишалися члени іранської опозиції та ізраїльтяни. На сьогодні розкрито понад 20 подібних операцій.

Іран заперечує свою причетність до терористичної діяльності на території Європи. Представники іранського посольства в Нідерландах назвали ці звинувачення «абсурдними» і частиною «кампанії з дезінформації». Однак європейські спецслужби продовжують фіксувати зв’язки між іранською владою та кримінальними елементами.

Спільне розслідування журналістів і спецслужб різних країн дало нове розуміння того, як Іран використовує злочинні структури для своїх цілей у Європі. Це створює серйозні виклики для безпеки на континенті, які потребують постійного моніторингу та міжнародного співробітництва в боротьбі з тероризмом.