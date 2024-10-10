Агент у Кремлі «злив» інформацію про планування вторгнення в Україну розвідці США

Зібрати ключові розвіддані про підготовку вторгнення Росії в Україну США допомогло джерело у вищих колах російського уряду, пише лауреат Пулітцерівської премії Боб Вудворд у своїй новій книзі «Війна».

Про це пише CNN.

За його словами, американська розвідка до жовтня 2021 року мала детальні відомості, що підтверджують плани Володимира Путіна ввести в Україну 175 000 солдатів.

Ці дані, зібрані завдяки агентурним джерелам, дозволили США попередити про підготовку вторгнення. Вудворд зазначив, що цей успіх був досягнутий завдяки «зіркам американської розвідки», зокрема агенту, який працює в Кремлі. Інформація була настільки точною, ніби розвідники «сиділи в наметі командувача» і вивчали карти пересувань російських військ.

Президент США Джо Байден сприйняв ці дані серйозно, хоча і насилу вірив у масштабний план Путіна. Під час однієї із зустрічей директор ЦРУ Вільям Бернс повідомив Байдену про плани Росії, на що той відповів: «Це було б просто божевіллям».

Європейські лідери, зокрема глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, до останнього не вірили, що Росія піде на повномасштабне вторгнення. Однак, коли держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Борреля, що напад станеться «цими вихідними», уже за два дні, вранці 24 лютого 2022 року, російські війська почали бомбити Київ.

Байден намагався запобігти війні ще влітку 2021 року, після того як навесні Росія стягнула війська до кордонів України. Попри тимчасове відведення військ після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві, восени США зрозуміли, що Кремль не відмовився від своїх намірів.

У грудні 2021 року Байден двічі розмовляв із Путіним, попереджаючи його про наявність у США розвідданих. Під час однієї з цих розмов Путін підняв тему ядерної війни в загрозливому тоні, на що Байден відповів, що «ядерну війну неможливо виграти».

Після початку війни в Україні Байден висловив своє ставлення до Путіна в різкій формі, заявивши своїм радникам: «Путін — це втілення зла».

Президент України Володимир Зеленський також не відразу повірив у можливість вторгнення, незважаючи на попередження з боку США. Віцепрезидентка Камала Гарріс у лютому 2022 року навіть сказала Зеленському, що зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки може бути їхньою останньою.