Британія до кінця року надасть Україні більше артсистем AS-90

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з британським колегою Джоном Гілі.

Сторони обговорили подальші кроки для підтримки Сил оборони — як зараз, так і в майбутньому.

«Велика Британія діє на випередження, забезпечуючи наших воїнів необхідними боєприпасами: артилерійські, мінометні, ППО, протитанкові міни. Це приклад для інших партнерів, адже своєчасні поставки дозволяють ефективніше нищити ворога», — зазначив Умєров.

«До кінця року на фронті зʼявиться більше артилерійських систем AS-90. Також маємо добрі новини щодо далекобійної зброї та роботизованих систем — ворог відчує це на полі бою», — додав він.

За його словами, Британія також активно працює над тренуванням та укомплектуванням наших бригад стратегічного резерву.

Міністри домовилися разом опрацювати список першочергових потреб, які будуть профінансовані коштом заморожених російських активів.

«Ключове питання — інвестиції в українську оборонну промисловість. Британія вже залучена у виробництво, але наше завдання — розширити ці можливості та наростити виробництво в ОПК», — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони також розповів британському колезі про План перемоги, зокрема, в частині оборони.