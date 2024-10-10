Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії

Парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

«Це дасть можливість іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України», – розповів він.

Крім того, законопроєкт:

передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;

проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;

врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;

дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Як пояснив народний депутат, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту, яка потребує збільшення мобілізаційних ресурсів, та через складну ситуаціяю з офіцерським кадровим складом.