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Рада дозволила іноземцям обіймати офіцерські посади у ЗСУ та Нацгвардії

Парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

«Це дасть можливість іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України», – розповів він.

Крім того, законопроєкт:

  • передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;
  • проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;
  • врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;
  • дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Як пояснив народний депутат, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту, яка потребує збільшення мобілізаційних ресурсів, та через складну ситуаціяю з офіцерським кадровим складом.

10 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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