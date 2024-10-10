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Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків Бронювання працівників від мобілізації тимчасово зупинили » РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1080 військових. Сили оборони знищили 41 артилерійську систему та 49 безпілотників Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становили: особового складу – близько 665 200 (+1080) осіб;

танків – 8945 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 17765 (+14) од.;

артилерійських систем – 19263 (+41) од.;

РСЗВ – 1225 (+2) од.;

засоби ППО – 976 (+3) од.;

літаків – 369 (+0) од.;

гелікоптерів – 328 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49).;

крилатих ракет – 2619 (+1).;

кораблів /катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од.;

спеціальної техніки – 3386 (+1). У Генштабі додали, що дані уточнюються.