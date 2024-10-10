Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.
Відповідний законопроєкт підтримали 247 народних обранців.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:
- 50% податок на банки;
- збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов’язання) для земель;
- 25% ПП для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);
- збільшення ренти на видобуток щебеню.
Натомість народні депутати відхилили правку про підвищення військового збору — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.
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