Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових » Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків У четвер, 10 жовтня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт про збільшення податків (№11416-д) Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Відповідний законопроєкт підтримали 247 народних обранців. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», поданий до парламенту документ передбачав, зокрема: 50% податок на банки;

збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов’язання) для земель;

25% ПП для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);

збільшення ренти на видобуток щебеню. Натомість народні депутати відхилили правку про підвищення військового збору — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.