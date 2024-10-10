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Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо збільшення податків

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 247 народних обранців.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:

  • 50% податок на банки;
  • збільшення МПЗ (мінімальне податкове зобов’язання) для земель;
  • 25% ПП для фінкомпаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб);
  • збільшення ренти на видобуток щебеню.

Натомість народні депутати відхилили правку про підвищення військового збору — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.

10 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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