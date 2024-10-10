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Зеленський прибув до Британії та зустрівся з прем’єром Стармером

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка, а на сходах будинку № 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися.

Крім цього, до Великої Британії прямує новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч з прем’єр-міністром тет-а-тет.

За даними видання потім Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.

10 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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