Франція видала візи шістьом дезертирам із російської армії

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що російські дезертири прибули до Франції окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. У 2022 та 2023 роках вони втекли з РФ до Казахстану.

За словами речника правозахисної групи Go By The Forest Івана Чувіляєва, при вʼїзді до ЄС росіяни не мали жодних проїзних документів чи закордонних паспортів.

Повідомляється, що серед тих, кому Франція видала тимчасові візи, були чоловіки, які брали участь у війні проти України. Також серед них є строковики та офіцери, які змогли уникнути відправки на фронт.

«Рішення Франції є результатом широкого співробітництва між французькою владою та групою правозахисних організацій. Ми сподіваємося, що це означає початок того, що більше дезертирів пускатимуть до Європи», — сказав Чувіляєв, чия організація допомогла понад 2000 військовим утекти за кордон.