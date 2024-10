Зеленський дав союзникам три місяці на ухвалення плану перемоги Зеленський представив План перемоги: 5 пунктів і 3 таємних додатки » Франція видала візи шістьом дезертирам із російської армії Франція видала тимчасові візи шістьом російським військовим, які втекли від війни в Україні та подали заявки на політичний притулок. Це стало першим випадком, коли групу дезертирів впустили до країни ЄС Про це повідомляє The Guardian. Зазначається, що російські дезертири прибули до Франції окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. У 2022 та 2023 роках вони втекли з РФ до Казахстану. За словами речника правозахисної групи Go By The Forest Івана Чувіляєва, при вʼїзді до ЄС росіяни не мали жодних проїзних документів чи закордонних паспортів. Повідомляється, що серед тих, кому Франція видала тимчасові візи, були чоловіки, які брали участь у війні проти України. Також серед них є строковики та офіцери, які змогли уникнути відправки на фронт. «Рішення Франції є результатом широкого співробітництва між французькою владою та групою правозахисних організацій. Ми сподіваємося, що це означає початок того, що більше дезертирів пускатимуть до Європи», — сказав Чувіляєв, чия організація допомогла понад 2000 військовим утекти за кордон.