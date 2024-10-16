Злила окупантам позиції ЗСУ й намагалася втекти до РФ: СБУ затримала 38-річну підозрювану

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, підозрюваною виявилася 38-річна мешканка Селидового, що в Донецькій області. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку правоохоронці нейтралізували у жовтні 2023 року на території регіону.

За даними СБУ, підозрювала зливала окупантам локації українських військ на Покровському напрямку. Після цього жінка прибула на Кіровоградщину, звідки планувала виїхати як «переселенка» до Євросоюзу, а потім — до РФ.

При обшуку у затриманої правоохоронці вилучили російський паспорт та мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з куратором.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.