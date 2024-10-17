Найближчим часом Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО, — посолка США Сміт

У найближчому майбутньому НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає hromadske.

«Позиція НАТО стосовно майбутнього членства України в Альянсі дуже чітка. Ми заявили цього літа на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства і стане членом Альянсу. Зараз ми не перебуваємо на тому етапі, коли Альянс обговорює надання запрошення Україні в короткостроковій перспективі», — заявила Джуліан Сміт.

При цьому вона запевнила, що НАТО й Київ працюють над тим, щоб Україна продовжувала рухатися до членства в Альянсі.