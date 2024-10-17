Нардепці Аллахвердієвій повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн грн чинній народній депутатці. За даними «Української правди» йдеться про обраницю від партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву (теперішнє прізвище – Кормишкіна) — пресслужба САП та НАБУ, джерела УП в правоохоронних органах

За даними САП, слідство встановило, що нардепка у 2021-2022 роках заволоділа активами, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період.

Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі.

За отримані кошти народна обраниця згодом придбала будинок поблизу Одеси, де тепер проживає.

«Дії народного депутата України кваліфіковано за ст. 368-5 КК України.