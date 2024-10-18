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Канада анонсувала пакет допомоги Україні на суму $47 млн

Про це заявив міністр оборони країни Білл Блер, пише Reuters.

Пакет допомоги, який також передбачає виділення грошей на навчання українських військ, є частиною військового фінансування в розмірі 500 млн канадських доларів, яке прем’єр-міністр Джастін Трюдо зобов’язався виділити в липні.

«Військова допомога, оголошена сьогодні, забезпечує Україну важливими ресурсами, необхідними для захисту від російської агресії. Канада продовжить робити все необхідне, щоб допомогти їм досягти перемоги», — сказав Блер.

18 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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