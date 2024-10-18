У розвідці Естонії спрогнозували, як участь військових з КНДР у війні в Україні вплине на ситуацію

Про це пише ERR.

На думку Ківісельга, залучення Росією військових з КНДР на війну в Україну свідчить про проблеми Москви підтримувати інтенсивні бойові дії.

«У публічних повідомленнях йдеться, що чисельність північнокорейських підрозділів може досягати 10 000 солдатів і на даний момент вони перебувають в Східному військовому окрузі Російської Федерації. Також є повідомлення про створення підрозділу чисельністю близько 3000 осіб на базі десантно-штурмової бригади, укомплектованої північнокорейцями, яка, ймовірно, в майбутньому буде діяти в Курській або Брянській областях», — нагадав він.

Глава естонської розвідки висловився, що відправка 3 тис. — 10 тис. військових Північної Кореї на український фронт «не принесе жодних істотних змін на полі бою».

«Однак, якщо це триватиме протягом більш тривалого періоду, то це може зіграти значну роль у майбутніх боях», — додав Ківісельг.

Водночас він зауважив, що керівництво КНДР та Ірану завдяки наданню допомоги РФ можуть використовувати Москву у власних інтересах.

«Це дає Ірану і Північній Кореї можливість вимагати від РФ ексклюзивних гарантій безпеки або технологічної інформації, яка залишалася недоступною досі, і яку ці країни зможуть використати в майбутньому», — пояснив розвідник, додавши, що військові таким чином отримають досвід, який зможуть використати проти своїх сусідів у своєму регіоні.