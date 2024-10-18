Україна повернула тіла 501 полеглого військового

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося повернути 382 тіла загиблих захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку.

Крім того, додому повернули чотирьох полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, сім загиблих захисників, що воювали на Луганському напрямку, а також вдалося повернути одного полеглого військового з моргу на території РФ.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ. Правоохоронців та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього загиблих захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Захисників вдалось повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом уповноваженого ВР з прав людини, секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЦУ ЦВС, ГУ ДСНС та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України, а також за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.