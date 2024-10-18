ВВП України зріс на 4,5% за три квартали 2024 року

За дев’ять місяців 2024 року ВВП України зріс на 4,5% (±1%) у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

У вересні 2024 року українська економіка зросла на 3,8% (±1%) у порівнянні із серпнем 2023 року.

«Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур», – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці.

За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5% відповідає оновленому урядовому прогнозу.

Пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості. Зростає також попит на продукцію машинобудування та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Водночас пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт — зросли обсяги залізничних перевезень та перероблення вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню постачання товарів.

Сільське господарство демонструє позитивну динаміку через початок збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.

Нагадаємо:

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у другому кварталі 2024 року зріс на 3,7% порівняно з другим кварталом 2023 року.

У серпні 2024 року українська економіка зросла на 3,5% (±1%) у порівнянні із серпнем минулого року. Це краще за червневий і липневий показники — 1,1% і 2,7% відповідно, але гірше за травневий і квітневий — 3,7% і 4,3%.