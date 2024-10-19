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Макрон особисто підтримуватиме вступ України в НАТО, скепсис залишився у німців, — Зеленський

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю в етері телемарафону.

«Від США залежить достатньо складне питання. Це запрошення в НАТО, ми працюємо над цим… У нас була дуже позитивна зустріч з Францією, ми дуже добре поговорили з президентом. Я думаю, що Франція буде підтримувати і вступ України в НАТО. Емманюель Макрон особисто буде це робити, і думаю, що він буде особисто працювати з іншими партнерами, від яких залежить позитивне рішення», — йдеться у заяві президента.

За словами Зеленського, у Німеччині скептично ставляться до вступу України в НАТО.

«Ми (прим. — у Німеччині) багато говорили про майбутнє України в НАТО. Для мене дуже важлива німецька позиція. Я вважаю, що на сьогодні скепсис залишився у німців. Ми ближчі до НАТО зі США, ніж колись були. Набагато ближчі», — розповів Володимир Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Європейської ради більшість із союзників, які коментували План перемоги, підтримали його.
  • За словами Зеленського, запрошення України до НАТО є превентивним кроком, який покаже, що не російський диктатор Володимир Путін змінює курс світу, а увесь світ готовий змінювати агресора.
19 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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