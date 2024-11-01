Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противниказ 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 696410 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9162 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,
- артилерійських систем – 20039 (+26) од,
- РСЗВ – 1244 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2628 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).
У Генштабі додали, що дані уточнюють.
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