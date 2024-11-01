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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1460 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противниказ 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 696410 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9162 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18470 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20039 (+26) од,
  • РСЗВ – 1244 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 994 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18088 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2628 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28038 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3579 (+9).

У Генштабі додали, що дані уточнюють.

1 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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