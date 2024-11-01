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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $425 млн

Про це повідомили у міністерстві оборони США.

«Цей пакет президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA), орієнтовна вартість якого становить 425 мільйонів доларів США, надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: перехоплювачі протиповітряної оборони, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку та протитанкове озброєння», — йдеться у повідомленні.

До пакета увійшли:

  • боєприпаси для ППО NASAMS;
  • ракети для ПЗРК Stinger;
  • обладнання та боєприпаси для безпілотників;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бронетранспортери Stryker;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • медичне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

Зокрема, США продовжують співпрацю з близько 50 країнами-членами та партнерами в межах Української оборонної контактної групи для координації зусиль щодо підтримки України у війні проти Росії.

1 ноября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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