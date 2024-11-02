Сирський провів розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів армії США Брауном

Про це він повідомив у соцмережах.

«Поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Ворог не припиняє штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження дальнього радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сирський обговорив із Брауном нагальні потреби Сил оборони України для стримування російських окупантів та наступні етапи військової підтримки.

Своєю чергою американський генерал запевнив у повній підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги у боротьбі з російським агресором.