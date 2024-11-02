У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й вкрали картини Енді Воргола

Про це повідомляє AD.

У виданні зазначили, що зловмисники, використовуючи вибухівку, висадили двері галереї та викрали дві гравюри Енді Воргола з серії «Королеви, що царюють».

Ударна хвиля була такої сили, що пошкодила вітрини сусідніх магазинів, а клямка вхідних дверей на відстані 50 метрів від епіцентру вибуху відлетіла на проїжджу частину.

За словами власника галереї Марка Піта Віссера, всі чотири гравюри: зображення Єлизавети II, Маргарет II, Нтомбі Твали та Беатрікс, ймовірно, зазнали непоправних пошкоджень під час викрадення та не підлягають реставрації.

«Всі чотири картини з дванадцятого номера разом. Ви більше ніде такого не знайдете. Є багато окремих королев, але не у вигляді серії», — зазначив Віссер.

Зловмисники, за свідченням очевидця, вирізали картини з рам та втекли на автомобілі. Ще дві картини були зняті зі стіни, але залишені на місці злочину через труднощі з транспортуванням.

Пізніше правоохоронці знайшли у Вольвенштеґу автомобіль, на якому втекли зловмисники, і в якому, ймовірно, знаходилася вибухівка. Розпочато розслідування.