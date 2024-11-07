Мін’юст США вивчає можливість припинення кримінальних справ проти Трампа

Міністерство юстиції США має намір припинити кримінальне переслідування новообраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляють CNN і NBC з посиланням на обізнані джерела. Це рішення обґрунтоване давньою політикою відомства, згідно з якою чинного главу держави не можуть притягнути до кримінальної відповідальності, зазначає NBC.

Спеціальний прокурор Джек Сміт незадовго до виборів активізував розслідування у справі про втручання Трампа у виборчий процес, однак наразі Мін’юст, за даними джерел, ухвалив рішення відмовитися від подальшого переслідування як у цій справі, так і у справі про зберігання секретних документів у резиденції Трампа у Флориді. За словами джерел, продовження розслідувань за кілька тижнів, що залишилися до інавгурації, призначеної на 20 січня, видається відомству безглуздим.

Конкретного механізму припинення справ ще не визначено, і остаточне рішення залишається за прокурором Смітом. Водночас незрозуміло, чи збережуть у майбутньому перспективи для переслідування Трампа за цими справами після завершення його другого терміну, а також що робити із зібраними доказами та іншими фігурантами. Юристи Трампа прагнуть повністю закрити всі розслідування. Серед їхніх пріоритетних завдань — домогтися відкладення або скасування слухання, призначеного на 26 листопада в Нью-Йорку у справі, пов’язаній із порноактрисою Стормі Деніелс.