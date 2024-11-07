Туфлі з фільму «Чарівник країни Оз» 1939 року виставили на аукціон за $800 тис.

Про це повідомляє The Guardian.

Аукціонний дім Heritage Auctions у Далласі виставив на торги пару рубінових туфельок, які у фільмі 1939 року «Чарівник країни Оз» носила Джуді Гарленд, яка зіграла Дороті Гейл. Початкова ціна становить понад $812 тис.

У Heritage Auctions заявили, що отримала туфлі з блискітками та бісером від Майкла Шоу — колекціонера пам’ятних речей, якому раніше належало взуття з мюзиклу 1939 року. Шоу позичив туфлі у 2005 році музею Джуді Гарленд у Гранд-Рапідс, Міннесота. Проте влітку того ж року хтось розтрощив вітрину та вкрав взуття. Їхнє місце перебування залишалося таємницею, поки ФБР не знайшло їх у 2018 році.

Фото: Heritage Auctions

Зараз музей є одним із тих, хто змагається за туфельки, які були однією з кількох пар, які Гарленд носила під час зйомок. Залишилось лише чотири.