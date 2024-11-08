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Лідери ЄС обговорили підтримку України без участі США за президентства Трампа

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що лідери Європейського Союзу на зустрічі в Будапешті в четвер обговорювали можливість продовження військової оборони України, якщо Дональд Трамп вирішить припинити підтримку з боку США —  Bloomberg

Зокрема, європейці обговорювали, чи буде ЄС готовий надати необхідне фінансування для військової підтримки Києва. Найбільше занепокоєння викликало те, що Трамп намагатиметься перекласти фінансовий тягар на Європу.

Водночас ніщо в початкових обговореннях не вказує на радикальну зміну курсу, сказав один зі співрозмовників.

8 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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