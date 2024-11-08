Німеччина продовжить підтримку України в 2025 році попри розпад коаліції

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела в бюджетному комітеті парламенту.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, Берлін зможе надати Києву більшу частину допомоги з €4 млрд, яку раніше передбачили на підтримку у 2025 році. Джерела пояснили, що фінансування здебільшого є виділеними асигнуваннями, тому його можливо надати в межах тимчасового бюджетного управління, якщо бюджет не ухвалять вчасно після розпаду коаліції.

У матеріалі зазначено: можлива затримка бюджету на наступний рік означає відсутність фінансування на нові проєкти, однак додаткові витрати, зокрема, на допомогу Україні, можуть бути ухвалені.